Biståndshandläggare Socialpsykiatrin, Södermalm
2026-02-27
Välkommen till oss
Socialpsykiatrin söker nu en ny medarbetare för en tillsvidaretjänst.
Gruppen består av 12 biståndshandläggare och arbetet leds av en enhetschef.
På enheten är MI en del av det dagliga arbetet och vi strävar efter att utveckla en kunskapsbaserad handläggningsprocess. Som medarbetare vid Södermalms stadsdelsförvaltning förhåller du dig till våra kärnvärden som innebär att du är engagerad, professionell och nytänkande. Du kommer bli en del av en dynamisk enhet där du får möjlighet att bidra till att göra Södermalms stadsdelsförvaltning ännu lite bättre.
Vi befinner oss på Virkesvägen 3 i Hammarby sjöstad och alla medarbetare på enheten för vuxna sitter i ett öppet kontorslandskap.
Vi erbjuder
Södermalms stadsdelsförvaltning har vinter- och sommararbetstid och ett flextidsavtal. Sedan 2025 är friskvårdsbidraget på 3000 kronor per år.
Din roll
Som biståndshandläggare har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Arbetet som biståndshandläggare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.
I arbetet som biståndshandläggare kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.
I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners.
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Söker du en rolig, nytänkande och omtänksam arbetsgrupp så är gruppen som arbetar med socialpsykiatri på Södermalm verkligen något för dig!
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Registerutdrag kommer att begäras in.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/964".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning
Marie Larsson marie.larsson@stockholm.se 08-50813237
9766630