Biståndshandläggare
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård / Administratörsjobb / Ulricehamn Visa alla administratörsjobb i Ulricehamn
2026-02-10
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden. Handläggarenheten inom sektor välfärd ansvarar för att säkerställa högkvalitativ myndighetsutövning för äldreomsorg, biståndshandläggning och bostadsanpassning. Enheten arbetar för att ge rätt stöd och hjälp till våra klienter, både de som bor i ordinärt boende och de som vistas på kommunens korttidsenhet. Vi handlägger ärenden med stor omsorg, säkerställer rättssäkra beslut och bidrar till en god livskvalitet för våra äldre.
Vårt team består av erfarna och dedikerade biståndshandläggare, som tillsammans arbetar för att skapa trygghet och värde i varje möte med våra klienter. Vi kännetecknas av värme, engagemang och professionalism. Vi vill nu bli fler i teamet och söker därför nu en engagerad och professionell kollega som vill vara med och säkerställa att våra klienter får rätt stöd och insatser i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL).
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare är du en nyckelperson i arbetet med att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser utifrån individens behov. Ditt arbete präglas av ett rättssäkert förhållningssätt där individen alltid står i centrum. Du bidrar till att skapa trygghet och en meningsfull tillvaro för våra klienter. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete i ett sammansvetsat team. Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor inom vård och omsorg samt externa samarbetspartners. För oss är det också viktigt att du bidrar till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat, där vi gemensamt följer de riktlinjer och rutiner som finns för att upprätthålla en hög standard på vårt arbete.Arbetsuppgifter
* Genomföra utredningar och bedömningar enligt SoL
* Fatta beslut om insatser utifrån individuella behov
* Dokumentera och följa upp beviljade insatser
* Samverka med interna och externa aktörer
* Bidra till ett gott samarbetsklimat och följa gällande riktlinjer och rutiner
En av de tjänster vi söker är inriktad mot korttidsboende som är en tidsbegränsad vistelse och innebär en dynamisk roll med fokus på tillfälliga insatser, utredning av omedelbara behov samt samverkan för att säkerställa en trygg och välplanerad utskrivning. I rollen ingår att skyndsamt utreda och fatta beslut om behov av korttidsplats med fokus på insatser som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Vidare ansvarar du för att följa upp vistelsen samt planera för den enskildes återgång till hemmet eller övergång till annat långsiktigt boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har gärna erfarenhet av arbete som handläggare inom myndighetsutövning. Det är meriterande om du har utbildning inom IBIC samt tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva. Körkort är ett krav för tjänsten, liksom god kunskap om den lagstiftning som styr och reglerar verksamheten.
För att lyckas i uppdraget är du flexibel och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Rollen ställer höga krav på att du är lösningsfokuserad, kan arbeta självständigt och samtidigt bibehålla struktur och kvalitet även i perioder med hög arbetsbelastning. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande, god samarbetsförmåga samt ett genuint intresse för att arbeta med människor inom målgruppen.
ÖVRIGT
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040 Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Kontakt
enhetschef
Nergis Golian nergis.golian@ulricehamn.se 0766 - 43 56 31 Jobbnummer
9734386