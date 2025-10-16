Biståndshandläggare
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-10-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Myndighetsavdelningen
Myndighetsavdelningen, med drygt 60 medarbetare, arbetar med handläggning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Vi ansvarar även för avgiftshandläggning, bostadsanpassningsbidrag och anhörigstöd. Vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. Vi har ett viktigt uppdrag som gör skillnad för andra människor.
Nu söker vi en ny kollega till handläggarenheten, Slite-teamet.
På vår arbetsplats ser vi mångfald som berikande. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med närhet till hjälpsamma kollegor. Möjligheter finns att påverka och du har en hög delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi erbjuder också individuellt anpassat introduktionsprogram samt ett nära ledarskap.
Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med att handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning. Du utgår även från riktlinjer, praxis och gällande rutiner för att på ett rättssäkert sätt utreda behov och fatta beslut. På avdelningen utreder vi med stöd av utredningsmetoden IBIC, individens behov i centrum. I uppdraget ingår att samverka med andra myndigheter och samarbetspartners. Arbetet kräver stor lyhördhet för den enskildes behov. Du ansvarar för att sammanhålla utredningsmöten såväl fysiskt som digitalt.
Som biståndshandläggare i handläggarenheten arbetar du med handläggning enligt socialtjänstlagen. I uppdraget ingår utredning, beslut och uppföljning av insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. På handläggarenheten arbetar vi i olika team som sitter i Visby, Hemse och Slite.
Det är viktigt att du arbetar utifrån Region Gotlands värdegrund; förtroende, omtanke och delaktighet. Likaså bidrar du i arbetet för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor samt i de förändringsarbeten som enheten står inför.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt har du annan högskoleutbildning av arbetsgivaren bedömd som likvärdig. Du har erfarenhet av handläggning och myndighetsutövning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete mot målgruppen äldre. Du är intresserad och blir engagerad av att jobba med människor. Du har B-körkort.
Du behöver ha en personlig mognad och god förmåga att se och lyssna in behov. Vidare ser du samarbete som en självklar och viktig del i ditt arbete. Uppdraget kräver att du har en god struktur och är självgående i ditt arbete. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt sätt och du tillämpar en helhetssyn och ser till det större perspektivet.
Urval för intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
