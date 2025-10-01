Biståndshandläggare
2025-10-01
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning:
Vid årsskiftet startar vi vår nya enhet äldreomsorg myndighet. På enheten kommer handläggning inom äldreomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst samlas men även anhörigstöd och avgiftshandläggning.
Vi söker nu en handläggare som vill vara med och utveckla vår nya enhet. Hos oss får du bidra till att utveckla en verksamhet med arbetssätt som går i linje med nya socialtjänstlagen där brukarnas behov är i fokus.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter handlar om myndighetsutövning inom enhetens områden. I linje med nya socialtjänstlagen kommer enhetens arbete med att ge tidigt stöd utvecklas vilket också ingår som en del i rollen.
I rollen som handläggare arbetar du både självständigt och strukturerat. Du tar emot och handlägger ansökningar, utreder och analyserar individens behov samt fattar beslut om stöd och insatser på ett rättssäkert sätt.
Efter beslut följer du kontinuerligt upp de insatser som beviljats. Utredning och uppföljning sker bland annat genom samtal och möten med individen, och vi använder IBIC som metodstöd i arbetet.
Samverkan är en viktig del av uppdraget både internt och externt. I arbetet ingår att kunna vägleda och lotsa Salemsborna inom kommunens verksamheter.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Vi arbetar processinriktat, strukturerat och behovsorienterat.
Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av god stämning, bred kompetens, ansvarstagande, generositet och höga ambitioner. Vi erbjuder dig, förutom ett meningsfullt arbete på en trevlig enhet, en introduktionsplan där dina tidigare kunskaper beaktas för att du ska känna trygghet och få en bra start. Vi värnar om en god arbetsmiljö samt ditt engagemang och intresse.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten uppfyller du följande kvalifikationer:
• Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom verksamhetens områden. Särskilt meriterande är erfarenhet av handläggning inom färdtjänst och riksfärdtjänst.
• God kunskap om lagstiftning, rättspraxis och riktlinjer inom verksamhetens områden. Du har god datorvana samt god kunskap i det svenska språket både skriftligt och muntligt då det ställs krav på dokumentation och utredningssamtal.
• Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta enligt IBIC (Individens behov i centrum) samt att ha arbetat med myndighetsutövning.
Som person har du lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tjänsten innebär möten med människor i svåra situationer och ställer krav på en trygg och stabil personlighet samt förmåga till självinsikt.
Du arbetar strukturerat och bidrar till att utveckla arbetsformer. Ditt arbetssätt bör präglas av engagemang, drivkraft och med förmåga att ta eget ansvar.
B-Körkort är meriterande.
Anställningsvillkor
Tills vidare.
Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2025-10-15
Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss i Salems kommun.
Vi erbjuder dig därför:
• Kompetensutveckling.
• Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.
• När arbetet tillåter kan du till viss del arbeta hemifrån.
• En verksamhet med goda relationer.
• En verksamhet med den lilla kommunens fördelar. Beslutsvägarna är korta, och det finns en närhet till våra politiska beslutsfattare.
• En verksamhet som hjälps åt över gränserna och där vi bryr oss om varandra.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning

Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Enhetschef
Tove Bäverwall tove.baverwall@salem.se 08 532 591 43 Jobbnummer
9535998