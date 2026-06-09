Biomedicinsk analytiker
Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Farmaceutisk bioinformatik / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-06-09
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Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på uu.se/farmbio.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vi söker en legitimerad Biomedicinsk analytiker (BMA) för att utöka vårt team. Tjänsten är placerad vid Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap vid Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala universitet och är delad mellan forskargruppen Farmaceutisk Bioinformatik och Uppsala-noden vid Chemical Biology Consortium Sweden (http://cbcs.se/)
som är en enhet inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab).
Du kommer att arbeta i en laborativ miljö med fokus på att genomföra och stödja cellbaserade experiment som en del av enhetens och forskningsgruppens verksamhet. I rollen ingår även praktiska och administrativa uppgifter som är viktiga för att labbet ska fungera smidigt i det dagliga arbetet. Du kommer att ingå i ett interdisciplinärt team och jobbar i nära samarbete med forskande personal med kompletterande expertis inom cellbiologi, bildanalys, dataanalys, artificiell intelligens, och datavetenskap. Forskargruppen strävar efter att ha en hög grad av automation inom laboratorieverksamheten. Hantering av kliniska prover förekommer inom arbetet, varför legitimation som biomedicinsk analytiker är ett krav.Dina arbetsuppgifter
Rutinmässig cellodling och underhåll av cellkulturer
Förberedelse och genomförande av cellbaserade experiment enligt etablerade protokoll
Provhantering och kvalitetssäkring
Skötsel och enklare underhåll av laboratorieinstrument
Inköp av förbrukningsmaterial och reagenser samt lagerhantering
Dokumentation och administrativa uppgifter kopplade till laboratorieverksamhetenKvalifikationer
Legitimation som biomedicinsk analytiker
Minst 2 års praktisk erfarenhet av cellodling och cellbaserade assayer
Erfarenhet av att använda och underhålla laboratorieinstrument
Erfarenhet av arbete i mikroplattformat
Noggrann, strukturerad och ansvarsfull
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av fluorescensmikroskopi eller high-content imaging
Erfarenhet av laboratorieadministration och inköpshantering
Erfarenhet av laboratorieatomation
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som trivs med rutinbaserat laboratoriearbete, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till ett gott arbetsklimat. Sökanden måste ha utmärkta samarbetsförmågor, initiativförmåga och god kommunikationsförmåga. Som person bör du vara flexibel, kreativ och serviceinriktad. Du bör även vara kvalitetsmedveten samt mål- och resultatorienterad.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ola Spjuth, e-post: Ola.Spjuth@uu.se
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post Marina.Ronngren@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2026, UFV-PA 2026/1976
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Farmaceutisk bioinformatik Kontakt
Marina Rönngren marina.ronngren@farmbio.uu.se 018-4710000 Jobbnummer
9955272