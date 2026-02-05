Bioinformatisk forskningsassistent inom hjärntumörforskning
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi
2026-02-05
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Arbetsuppgifter
En tjänst som forskningsassistent är tillgänglig i Veronica Rendos forskargrupp vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Vi söker en mycket motiverad kandidat med intresse för att studera maligna hjärntumörer och att stödja projekt som fokuserar på att klarlägga mekanismer bakom behandlingssvar och resistens kopplade till standardbehandlingar samt kliniskt relevanta riktade terapier inom denna sjukdom.
Läs mer om forskargruppen här: http://rendolab.org/
Forskningsassistenten kommer att genomföra beräkningsbaserade analyser för att undersöka tumörutveckling och behandlingsresistens i tumörprover och cellinjer från hjärntumörpatienter. Detta inkluderar data från RNA-, ATAC- och multiom- singelcellssekvensering, samt dataset genererade med cellulära streckkodningsmetoder, epigenetiska profileringsmetoder (t.ex. CUT&RUN) och genome-wide CRISPR-screeningar.
Kvalifikationskrav
Den sökande måste ha en masterexamen i beräkningsbiologi, bioinformatik, datavetenskap, maskininlärning, molekylärmedicin eller motsvarande, eller beräknas ta examen senast i juli 2026. Den sökande ska ha goda kunskaper i programmering i R eller Python, statistik samt hantering av stora datamängder. Tidigare erfarenhet av dataanalys och datavisualisering förväntas. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av analys av bulk- och singelcellsbaserade RNA- och ATAC-sekvenseringsdata anses vara starkt meriterande, särskilt inom onkologi. Den ideala kandidaten har erfarenhet av att bearbeta och analysera stora bioinformatiska dataset i en Linux/UNIX-miljö, inklusive användning av high-performance computing (HPC), och är bekant med versionshanteringssystem såsom Git.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Verónica Rendo, veronica.rendo@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2026, UFV-PA 2026/322
