Bingovärd extra
2025-12-10
Det här är BingoRingen:
BingoRingen är stolt en samarbetspartner med Sveriges föreningsliv. Vår vision är att bedriva bingospel och lotterier med ett stort hjärta, mycket glädje, samt på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.
Till oss kommer gäster för en social och trevlig avkoppling i vardagen med roliga bingospel. Allt vårt överskott går till föreningslivet, vilket gör vårt arbete mycket betydelsefullt.
BingoRingen föddes 29 december 2017, men ledningen var aktiv inom bingo redan långt innan dess. Idag är vi flertal bingohallar runt om i Sverige och huvudkontoret ligger i Karlstad.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Vi söker nu en medarbetare som kan jobba extra vid behov. Arbetspassen är lagda på dagar, kvällar och helger. Då vi har öppet alla dagar i veckan infaller arbetspassen på varierade veckodagar.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat försäljning, caféverksamhet, kassahantering och kundservice. Hos oss är det viktigt att kunderna står i fokus och att vi ger bästa möjliga service och upplevelse. Under din första period hos oss kommer du gå under upplärning för att lära dig och förstå arbetet. Därefter kommer du arbeta ensam på arbetspassen.
Beskrivning av kvalifikationer:
Vi vill att du ska vara serviceinriktad, lyhörd, social och stresstålig samt ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Meriterande om du kan fler språk men inget krav. Ett plus är om du har bra sinne för siffror och är snabblärd. På BingoRingen i Söderhamn arbetar vi själva under arbetspassen och därmed viktigt att du kan arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Om du tidigare har arbetat inom kundservice och försäljning ser vi det som en merit, men störst vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.
I din ansökan vill vi se CV samt personlig presentation.
Under rekryteringsprocessen kan vi komma att be om utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Märk din ansökan med:
Bingovärd Söderhamn
Då vi har ute annonser runt om i Sverige är det viktigt att du märker ansökan rätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: soderhamn@bingoringen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bingovärd Söderhamn". Arbetsgivare Pema AB
(org.nr 556616-2755), https://bingoringen.se/
Köpmangatan 17
)
826 30 SÖDERHAMN
Bingoringen Söderhamn Jobbnummer
9637848