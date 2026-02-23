BIM-samordnare till fastighetsförvaltningens stab
Fastighetsförvaltningen har i uppdrag att långsiktigt förvalta, utveckla och säkerställa funktionella och hållbara miljöer för Region Gävleborgs verksamheter. Uppdraget omfattar hela fastighetslivscykeln, från strategisk planering och utveckling till drift, underhåll och uppföljning av Region Gävleborgs byggnader, mark och anläggningar. Under de kommande åren står Region Gävleborg inför genomförandet av flera stora och strategiskt viktiga byggprojekt. Det innebär en verksamhet i förändring, där vi utvecklar arbetssätt och samverkan för att möta framtidens behov. Vill du vara med och bidra i ett samhällsviktigt uppdrag där ditt arbete gör verklig skillnad på riktigt? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som BIM-samordnare ingår du i en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med administration och utveckling av en helhetslösning för vår fastighetsinformationshantering. Du kommer att samordna och styra BIM-processen i byggprojekt, inklusive modellhantering, informationsflöden, BIM-metodikmöten, leveransspecifikationer och datamiljö. I din roll kommer du att samarbeta med en rad olika intressenter såsom projektledare, tekniska specialister, projektörer och entreprenörer.
Som BIM-samordnare kommer du bland annat att
• sätta ramar för ett byggprojekts informationsleverans, anpassa projekteringshandledning, konkretisera projektets leveransspecifikation, specificera struktur och innehåll för modelleveranser
• genomföra granskningar genom samordningsmodeller, samt förbereda och leda BIM-metodikmöten och samgranskningsmöten
• granska informationsmängd i modeller och databaser utifrån krav i projekteringshandledning och leveransspecifikation
• delta i förvaltningens utveckling av fastighetsinformationshantering.
Hos oss får du
• en meningsfull och utvecklande roll där du får möjlighet att vara med och påverka Region Gävleborgs utveckling inom fastighetsinformation
• arbeta i en dynamisk, unik och teknikintensiv miljö
• arbeta i ett stöttande team med hjälpsamma och engagerade kollegor.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang, en nyfikenhet och vilja att driva BIM-utvecklingen framåt i organisationen. Du tar gärna egna initiativ och kan fatta välgrundade beslut utifrån relevant fakta och tillgängliga resurser. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar väl och har förmåga att förmedla budskap anpassat till mottagaren. Du är noggrann och uppmärksam på detaljer medan du samtidigt kan se till helheten i ett bredare perspektiv. Vidare ser vi att du tar ansvar för arbetsuppgifter samt kan prioritera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt.
I rollen som BIM-samordnare ska du ha
• ingenjörsutbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 2 års erfarenhet som BIM-samordnare i byggprojekt
• erfarenhet av arbete i designverktygen Revit och AutoCAD
• erfarenhet av arbete i verktyg för modellsamordning, objektsinformationshantering och dokumenthantering med metadata
• god förståelse för BIM-processer och metoder
• goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med bygg- och anläggningsprojekt inom offentlig sektor är det meriterande. Även kompetens att arbeta i MagiCAD är meriterande, men inget krav.
Tycker du arbetet låter spännande? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
