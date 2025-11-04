BIM-samordnare Infrastruktur
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Varberg
, Helsingborg
, Växjö
, Karlstad
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Brinner du liksom vi för hållbara lösningar och effektiva processer i alla skeden? Vi söker nu en senior BIM-samordnare inom Infrastruktur
Norconsult växer och i takt med digitaliseringen ökar behovet av erfarna BIM-samordnare i våra projekt. Som BIM-samordnare får du en nyckelroll i projekt som kan omfatta allt från väg och järnväg till ledningssamordning, broar och tunnlar. Du är väl insatt i projektprocessen och anpassar din insats efter projektets behov och organisation. Du kommunicerar tydligt hur processer påverkar arbetsmetodik och kravställning, och du bidrar till att utveckla hållbara och effektiva infrastrukturlösningar.
Du blir del av ett brett nätverk av BIM-samordnare som stöttar varandra. Du får även möjlighet att arbeta tätt tillsammans med olika digitaliseringsfunktioner för att utveckla verktyg och processer.
Placering av tjänsten kan vara på vårt kontor i Östersund, Varberg, Göteborg eller Stockholm.Publiceringsdatum2025-11-04Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har två ben att stå på - både BIM-samordning och projektering - vilket gör dig flexibel i olika typer av uppdrag. Beroende på din bakgrund kan fokus ligga på exempelvis broprojektering, vägprojektering, trafik eller geoteknik/berg. Du:
har teknisk utbildning från högskola/universitet eller yrkeshögskola
har minst 5 års erfarenhet som BIM-samordnare
är van att arbeta självgående i projekt och ta ansvar för både process och leverans
har erfarenhet från projektering
kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
har intresse för att planera och driva BIM-processer i samråd med projektörer, beställare, entreprenörer och förvaltare
är inkluderande, ödmjuk och pedagogisk i ditt arbetssätt - du trivs med att vara ett stöd för kollegor och projektdeltagare
Vi ser det även som meriterande med
goda kunskaper i projekteringsverktyg (Revit, Civil 3D, Tekla, Novapoint, Quadri),
god vana av samordningsverktyg (Solibri, Navisworks),
god vana av projektplattformar (Dalux, Trimble Connect, Autodesk construction cloud)
god vana av Trafikverketuppdrag
VDC
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med blivande chef och kollegor
Lisa Söderbaum | LinkedIn
Caroline Lidström | LinkedIn
Per Skoglund | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/ Arbetsplats
Norconsult Kontakt
Caroline Lidström +46 101416110 Jobbnummer
