BIM-samordnare
2025-09-26
Kundens informations- och dokumentationsutmaningar är vår vardag och vår passion. Vi tycker dokumentation är kul!
Är du en hejare på BIM och CAD? Har du erfarenhet av projektering och god systemvana? Vill du utvecklas som konsult inom BIM och dokumentation?
Vi växer och söker fler fantastiska kollegor!
Nu söker vi erfarna BIM-samordnare för spännande uppdrag i Stockholmsområdet.
Som konsulter är våra kunders dokumentation och information vår kärnverksamhet. Teknisk förståelse och erfarenhet är viktigt likaväl som lyhördhet, social kompetens, en inre drivkraft, nyfikenhet samt ett intresse för kundens behov.
Dokumentera har kunder i många olika branscher och i denna roll söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med BIM-samordning, t ex inom anläggning, elkraft, el/nätverk, energi eller processindustrin.
Som BIM-samordnare leder och samordnar du arbetet med digitala byggmodeller (BIM) i projekt för att säkerställa att information hanteras effektivt och att olika roller samarbetar i projektets alla faser. Du skapar och följer BIM-processer, integrerar digitala modeller och genomför kontroller för att undvika kollisioner. Du agerar också som en länk mellan ett eller flera projektteam och både interna och externa intressenter.Du har erfarenhet av projektarbete och tycker om att driva, samordna och koordinera uppgifter och frågor med många intressenter.
Vi söker dig som vill utvecklas som konsult och vara en del av Dokumenteras fortsatta framgång och utveckling och som:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete som BIM-samordnare
Har erfarenhet av projektering
Har mycket goda kunskaper i CAD (2D/3D)
Har god systemvana, t ex i AutoCAD, NavisWork och ProjectWise eller motsvarande
Är flytande i svenska och mycket bra på engelska i både tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och drivande
Är duktig på att kommunicera och informera både internt och externt
Är ödmjuk, prestigelös och lösningsorienterad
Vill jobba som konsult, i ett bolag med en sund värdegrund, positiv anda och stor gemenskap
Har en eftergymnasial teknisk utbildning, gärna inom bygg, samhällsbyggnad eller arkitektur
Innehar B-körkort
Meriterande är:
Branscherfarenhet från olika tekniska miljöer, gärna inom nät/el/anläggning/infrastruktur
Vana att tolka och följa föreskrifter/tekniska riktlinjer/standarder i arbetet
Ledarerfarenhet
Erfarenhet som konsult
Vilja att utvecklas som konsult och inom dokumentation
Har du frågor? Slå en signal till Emelie Sandström 070 951 42 90. Vi rekryterar löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dokumentera Eu AB
(org.nr 556699-8703), https://www.dokumentera.se/
111 49 STOCKHOLM
