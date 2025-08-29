BIM samordnare
Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som BIM samordnare inom Förbifart Stockholm! Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.Har du ett intresse av att delta i samhällsviktiga projekt? Drivs du av att leda och coacha andra mot gemensamma mål? Då kan du vara den vi söker. Vi letar nu efter en erfaren BIM samordnare och gruppledare för vårt team inom BIM-området. Din uppgift är att leda arbetet med att producera och leverera 3D modeller. Du ansvarar för att säkerställa kvaliteten på dess och att våra leveranser möter alla krav. Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta initiativ och driva utvecklingen framåt. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
- Leda och planera arbetet för BIM-området, samt fördela uppdrag och resurser baserat på kompetens
- Tolka och säkerställa att kraven från Trafikverket uppfylls
- Samla in korrekt information från interna och externa parter
- Granska och kvalitetssäkra 3D-modeller, metadata och andra leveranser i projekten
- Lösa problem och utmaningar kopplade till BIM och kundkrav
- Utbilda och informera kollegor inom Eltel om BIM-arbetssätt
- Leda och engagera teamet för att skapa en positiv och säker arbetsmiljö
- Stödja rekrytering och introduktion av nya medarbetare
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig möjligheten att etablera ett stort nätverk på kort tid. Vi på Förbifart Stockholm är ett glatt och trevligt gäng som beskrivs som engagerade, kompetenta och roliga. Vi har ett trevligt och lättsamt klimat. Din roll kommer vara varierande, målinriktad, kontaktskapande och spännande, men det bästa av allt är att du får möjligheten att vara med och driva detta spännande projekt framåt tillsammans med kompetenta kollegor! Vi tror på utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare så det finns stora möjligheter för dig att växa i din roll och inom Eltel.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
För att lyckas i denna roll söker vi en ledare med mycket goda kommunikations- och samarbetsförmågor, som kan engagera och inspirera sitt team mot gemensamma mål. Du är en analytisk person som effektivt kan hantera och tolka stora mängder information för att säkerställa högsta kvalitet. Ditt arbetssätt är strukturerat och noggrant, med en stark förmåga att fokusera och planera. Vi ser att du är flexibel och lösningsorienterad, redo att hantera utmaningar som uppstår.
- Eftergymnasial examen inom bygg, arkitektur och samhällsbyggnad (eller motsvarande)
- Mycket god kunskap i 2D/3D CAD
- Förståelse för hela processen och projektcykeln i total- och funktionsentreprenader
- Projektering - Inköp - Materialleverans - Produktionsförberedelser - Installation - Testning
- God teknisk förståelse
- God systemvana; AutoCad, NavisWork, ProjectWise, Chaos Func och desktop (eller
- motsvarande)
- Erfarenhet från arbetsledning, exempelvis som teamledare eller gruppledare
- Flytande i svenska och mycket hög nivå i engelska, både i tal och skrift
- B-Körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person.
Ytterligare information
- Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
- Omfattning: heltid
- Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Annonsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
- Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status)
Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen. Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Linda Cooper på linda.cooper@randstad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag. Ersättning
