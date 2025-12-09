Bilvårdsspecialist
2025-12-09
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs i ett högt tempo? Har du ett öga för detaljer och gillar känslan av att lämna ifrån dig ett riktigt bra resultat?
Då kan du vara den vi letar efter! Vi på Limhamn Bilvårdspect söker nu en ny kollega i Malmö!
Vi erbjuder en arbetsplats där varje dag bjuder på nya utmaningar, varierande arbetsuppgifter och många nöjda kunder.
Det är ett plus om anställningen kan ske som nystartsjobb eller med lönebidrag.
Tjänstebeskrivning:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att tvätta och städa bilar invändigt och utvändigt. Vidare uppgifter är rekonditionering, polering, och kvalitetsgranskning av bilar. Bilvård innefattar även lastbilar, husvagnar och husbilar
Krav:
Du är medveten om vad god service innebär
Kunskap i rekonditionering
Hög stressnivå Svenska språket i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare
Stort intresse och viss erfarenhet från bilbranschen
Erfarenhet och kunskaper om flera bilmärken.
Arabiska språket i tal och skrift då språket förekommer bland många kunder, andra språk är också meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Helst via mejl men går att kontakta 072511728 efter kl 17:00 på vardagar.
E-post: limhamnab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Limhamn Bilvårdspect AB
(org.nr 559363-1749), https://limhamnbilvardspect.se/
Schaktugnsgatan 6 (visa karta
)
216 16 LIMHAMN Jobbnummer
9636553