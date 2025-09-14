Bilvårdare sökes
2025-09-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q Car Care & Tire Service AB i Göteborg
Arbetsgivare: Euromaster Backaplan
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid/Deltid
Anställningsform: [Tillsvidare/Visstid/Säsong]Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker en bilvårdare till vårt team. Arbetet består av invändig och utvändig tvätt av fordon, rekonditionering, polering, vaxning samt enklare interiörbehandlingar. Du ansvarar för att leverera rena och välvårdade bilar till våra kunder.Kvalifikationer
Noggrann och serviceinriktad
God fysik och vana vid praktiskt arbete
B-körkort är meriterande men inget krav
Erfarenhet av bilvård är en fördel, men vi erbjuder även upplärningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett öga för detaljer och vill göra det lilla extra för kunden.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i ett växande företag
Möjlighet att utvecklas inom bilvård och rekond
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkorSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@qcar.se
senast 2025-11-30. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
E-post: info@qcar.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilvårdare". Omfattning
Arbetsgivare Q Car Care & Tire Service AB
(org.nr 559366-3890), http://www.qcar.se
Bäcktuvevägen 6 (visa karta
)
417 49 GÖTEBORG Kontakt
Yasin Moshfeq info@qcar.se 0727650135
