Bilvårdare / Rekonditionerare till Enköping

Aura Personal AB / Städarjobb / Enköping
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige

Aura Personal söker nu en bilvårdare till vår kund i Enköping
Om tjänsten Som bilvårdare ansvarar du för hela kedjan i bilvårdsarbetet – från tvätt och rengöring till rekonditionering och slutkontroll. Du ser till att varje bil lämnar verkstaden i toppskick och blir en viktig del av teamet på plats.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Tvätt och grundrengöring av fordon, in- och utvändigt

Dammsugning, putsning och iordningställande av interiör

Polering och lackvård

Rekonditionering och detaljarbete

Slutkontroll inför leverans till kund

Vi söker dig som

Har viljan att jobba och är stark mentalt

Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete

Klarar av ett högt tempo och fysiskt arbete

Är en lagspelare med bra inställning

Har B-körkort

Tidigare erfarenhet av bilvård eller rekond är meriterande

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss

Placering: Enköping Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163273-2128632".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Enköping station (visa karta)
745 34  ENKÖPING

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10020237

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