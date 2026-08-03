Bilvårdare / Rekonditionerare till Enköping
Aura Personal AB / Städarjobb / Enköping Visa alla städarjobb i Enköping
2026-08-03
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, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
Aura Personal söker nu en bilvårdare till vår kund i Enköping
Om tjänsten Som bilvårdare ansvarar du för hela kedjan i bilvårdsarbetet – från tvätt och rengöring till rekonditionering och slutkontroll. Du ser till att varje bil lämnar verkstaden i toppskick och blir en viktig del av teamet på plats.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Tvätt och grundrengöring av fordon, in- och utvändigt
Dammsugning, putsning och iordningställande av interiör
Polering och lackvård
Rekonditionering och detaljarbete
Slutkontroll inför leverans till kund
Vi söker dig som
Har viljan att jobba och är stark mentalt
Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
Klarar av ett högt tempo och fysiskt arbete
Är en lagspelare med bra inställning
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av bilvård eller rekond är meriterande
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Placering: Enköping Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163273-2128632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Enköping station (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020237