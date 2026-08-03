Varm personlig assistent till kvinna i Strängnäs
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strängnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strängnäs
2026-08-03
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vi söker nu en personlig assistent till vår kund i Strängnäs. Vi söker en timvikarie med goda chanser till fortsättning på schemarad till hösten.
Kunden är en kvinna i 40 års åldern som gillar när det händer saker. Musik är något som kunden verkligen uppskattar.
Vår kund har ett rörelsehinder och använder tak-lift vid förflyttningar. Även hushållssysslor samt personlig hygien förekommer hos vår kund.
Vi söker dig som:
Är kvinna
Gärna har erfarenhet av förflyttningar med tak-lift
Är trygg i dig själv
Har nära till skratt
Kan jobba alla tider på dygnet
Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänstgöringsgrad: timvikarie med goda chanser till fast schemarad
Arbetstider: dag/kväll helg och natt med 3,5h väntetid.
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
681 94 STRÄNGNÄS Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Blom caroline.b@assistansexperten.se 0737500899 Jobbnummer
10020224