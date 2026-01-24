Bilvårdare (Rekond)
Bilboost Personbilar AB / Servicepersonaljobb / Sundsvall
2026-01-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Bilboost Personbilar AB i Sundsvall
Välkommen!
Vi önskar härmed anmäla intresse av att rekrytera en bilvårdare. Tjänsten omfattar invändig och utvändig rengöring av fordon, inklusive tvätt, dammsugning, polering av bilar, fönsterputs samt enklare rekonditionering. Vi söker en person som är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad. Erfarenhet inom bilvård är meriterande, men inget krav. B-körkort är inte ett krav, men det är meriterande.
Vi söker personal som behärskar något av följande språk: svenska, engelska, ukrainska eller polska, då detta underlättar kommunikationen i det dagliga arbetet. Tillträde sker enligt överenskommelse.
(Nedan text är ovan text översatt till Ukrainska)
. , , , , , -. , , . , '. B ' , .
, : , , , . ' Arbetsförmedlingen ( ). - .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: tvatt@bilboost.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilboost Personbilar AB
(org.nr 559525-1629)
Birstavägen 1 (visa karta
)
863 33 SUNDSBRUK Jobbnummer
9702870