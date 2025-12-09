Bilvårdare
Vi söker nu en noggrann och driven bilvårdare till vår etablerade verksamhet på Hisingen, där vi har varit verksamma i över 10 år och arbetar på högsta kvalitetsnivå inom modern bilvård.
Vi samarbetar med flera av Sveriges största bilhandlare och har även en stor och lojal kundkrets av privatpersoner med premiumbilar. Hos oss får du arbeta med allt från vardagsbilar till exklusiva fordon i en professionell och kvalitetsfokuserad miljö.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Handtvätt
• Invändig och utvändig rekonditionering
• Polering och lackkorrigering
• Applicering av lackskydd
• Kundbemötande vid behov
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarsfull och har hög arbetsmoral
• Är stresstålig och kan arbeta i tempo
• Trivs med fysiskt arbete
• Har B-körkort (krav)
• Talar svenska
Vi erbjuder:
• Arbete i en väletablerad premiumverksamhet med över 10 års erfarenhet
• Samarbete med stora bilhandlare
• Utvecklingsmöjligheter inom avancerad bilvård
• Trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
• En arbetsplats där kvalitet, yrkesstolthet och kundnöjdhet står i centrum
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Info@way2washdetailing.se
Detta är ett heltidsjobb.
