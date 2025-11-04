Bilvårdare
Centum Consulting and Recruitment / Servicepersonaljobb / Helsingborg Visa alla servicepersonaljobb i Helsingborg
2025-11-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centum Consulting and Recruitment i Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Är du noggrann, serviceinriktad och har ett öga för detaljer? Vi på Centum söker nu bilvårdare till vår kund inom fordonsbranschen. Här får du möjlighet att arbeta i en trivsam miljö där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.Dina arbetsuppgifter
* Invändig och utvändig tvätt av fordon
* Polering och vaxning
* Rekonditionering av bilar
* Hantering av rengöringsprodukter och maskiner
* Säkerställande av högsta kvalitet och finishKvalifikationer
* Erfarenhet av bilvård är meriterande men inte ett krav
* B-körkort är ett plus
* Du är ansvarstagande, noggrann och punktlig
* Du har god fysik och gillar att arbeta praktiskt
* Du behärskar svenska eller engelska i tal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: bilvard@centum.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centum Consulting and Recruitment
252 25 HELSINGBORG Jobbnummer
9587341