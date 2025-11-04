Bilvårdare

Centum Consulting and Recruitment / Servicepersonaljobb / Helsingborg
2025-11-04


2025-11-04

Om tjänsten
Är du noggrann, serviceinriktad och har ett öga för detaljer? Vi på Centum söker nu bilvårdare till vår kund inom fordonsbranschen. Här får du möjlighet att arbeta i en trivsam miljö där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.

Dina arbetsuppgifter
* Invändig och utvändig tvätt av fordon
* Polering och vaxning
* Rekonditionering av bilar
* Hantering av rengöringsprodukter och maskiner
* Säkerställande av högsta kvalitet och finish

Kvalifikationer
* Erfarenhet av bilvård är meriterande men inte ett krav
* B-körkort är ett plus
* Du är ansvarstagande, noggrann och punktlig
* Du har god fysik och gillar att arbeta praktiskt
* Du behärskar svenska eller engelska i tal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: bilvard@centum.nu

Detta är ett deltidsjobb.

Centum Consulting and Recruitment
252 25  HELSINGBORG

9587341

