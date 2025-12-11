Biluthyrare (vikariat) till Möller Bil Eskilstuna
Möller Bil söker nu en driven och serviceinriktad biluthyrare för ett vikariat till vår anläggning i Eskilstuna. Som biluthyrare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att ge våra kunder en fantastisk upplevelse och säkerställa att våra uthyrningsbilar är i toppskick.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som biluthyrare på Europcar har du kontakt med kunder som vill hyra bil hos oss, antingen direktkontakt över disk, telefon eller mail. Dina arbetsuppgifter kommer vara att:
• Ge kunderna bästa möjliga service och vägledning kring våra bilar och tjänster
• Hantera bokningar och administrativa uppgifter
• Hämtning och leverans av bilar
• Rengöring och iordingställande av bilarna så de är välskötta och i gott skick vid uthyrning
Du kommer ingå i ett engagerat team som strävar efter att alltid överträffa kundens förväntningar. Vårt mål är att alltid se till att kunden blir utomordentlig nöjd med sitt besök hos oss.
Vi erbjuder dig
• Trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och många andra personalförmåner
• En arbetsplats med stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
• Certifierad som Great Place to Work
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Möller Bil på vår hemsida.
Din kompetens
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Arbetslivserfarenhet från servicearbete
• Mycket god administrativ förmåga och lätt kan sätta dig in i nya system
Som person är du serviceinriktad och trivs med att arbeta med service och kundmöten. Arbetet kräver att du har god förmåga att prioritera och omprioritera dina arbetsuppgifter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Erfarenhet från biluthyrning är meriterande. Vidare ser vi att du är ordningsam och strukturerad för att alltid kunna leverera med hög kvalitet och god kundnöjdhet tillsammans med resten av kollegorna på Möller Bil Eskilstuna.
Mer om tjänsten
Tjänsten är ett föräldravikariat på 6 månader (heltid) med chans till förlängning. Tillträde omgående.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-01-11. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Möller Bil Eskilstuna!
Möller Bil Eskilstuna ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra och VW Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 700 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2024 omsatte Möller Bil Sverige drygt 3,6 miljarder SEK. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510), https://mollerbil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möller Bil AB Kontakt
Stationschef Europcar
Evelina Andersson evelina.andersson@mollerbil.se +4616150954 Jobbnummer
9640215