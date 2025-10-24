Biltransportör Göteborg/Sverige
2025-10-24
Om uppdraget:
Som biltransportör hos WeDrive kommer du att hämta bilar ute hos kunder (Privatpersoner, företag, bilhandlare) som finns runt om i Sverige. Bilarna kommer sedan att köras till våra samarbetspartners. Vi utför även fordonstester på bilar, så ett starkt bilintresse är ett plus! Arbetstiderna är måndag till fredag och vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 dagar i veckan med längre pass.
Tycker du om att köra bil och samtidigt leverera grym service, sök! Vill du jobba med personer i din ålder? WeDrives medarbetare är i åldrarna 18-27 år gamla. Vi tycker det ska vara roligt att jobba och må bra på sin arbetsplats. Därför är aktiviteter utanför arbetet en viktig del av WeDrive, så du kan träffa nya vänner men även utbyta erfarenheter med dina kollegor. Vem söker vi? Vi på WeDrive förstår att alla inte har ett perfekt CV i början av sin karriär och väljer därför personlighet före vad som står på pappret. Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel och arbetsvillig. Du ska tycka om att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i ditt arbete. Din profil: -B-körkort (Manuellt) -Talar och förstår svenska flytande -Bilintresse -Godkänt belastningsregister
