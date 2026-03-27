Biltestare till Eslövs Bilcenter
Svensk Autorekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Eslöv Visa alla maskinreparatörsjobb i Eslöv
2026-03-27
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Vill du växa och utvecklas inom fordonsbranschen och bli en del av ett företag med stora ambitioner och tydlig framåtanda? Eslövs Bilcenter befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en driven och engagerad biltestare. Här får du möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö där rätt inställning, vilja att lära och ambition att växa värderas högt.
Som biltestare hos Eslövs Bilcenter har du en central roll i att säkerställa att varje bil som går vidare till försäljning håller hög kvalitet. Du arbetar utifrån tydliga testprotokoll och ansvarar för att noggrant kontrollera och testa fordon innan de når kund. Arbetet innefattar provkörning samt kontroll av exempelvis bromsar, däck, slitage och funktioner för att identifiera eventuella avvikelser.
Rollen omfattar även praktiska moment i verkstaden, såsom hjulskifte, enklare service och andra åtgärder som krävs för att bilen ska vara leveransklar. Vid behov deltar du även i arbetet med däckhantering och däckhotell. På sikt finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom verksamheten och ta ett större ansvar.
Din Profil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från fordonsbranschen, verkstad, däckverksamhet eller liknande. Du behöver inte kunna allt från början, men du är nyfiken, ansvarstagande och motiveras av att lösa problem och ständigt bli bättre i ditt arbete. Du har rätt driv, en positiv inställning och en stark vilja att utvecklas. Du tar egna initiativ, vågar anta utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Du trivs i ett högt tempo, uppskattar att arbeta nära dina kollegor och vill bidra till ett team där man stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Du ser också värdet i att växa i din roll över tid och ta mer ansvar i takt med att du utvecklas. B-körkort är ett krav.Om företaget
Eslövs Bilcenter grundades 2018 av Hampus Mårtensson och Pehr Dalhusen, som tillsammans har arbetat i bilbranschen sedan 2009. Sedan starten har företaget haft en stark tillväxt och utvecklats från en renodlad bilhandel till en komplett verksamhet med både bilförsäljning och en egen serviceverkstad. Idag erbjuder Eslövs Bilcenter service för alla bilmärken samt transportbilar, husbilar, husvagnar, släp och däck, med ett tydligt fokus på kvalitet och personlig service. Verksamheten drivs av en stark framåtanda och ambitionen att fortsätta växa och utvecklas.
Företagets arbete har uppmärksammats flera gånger, där ägarna utsetts till Årets Unga Företagare i Eslövs kommun och har dessutom blivit ett rekommenderat företag via Reco sju år i rad.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Eslövs Bilcenter tillsammans med Autorekrytering och eventuella frågor besvaras av rekryterare Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
Eslövs Bilcenter Kontakt
Teo Sandahl teo.sandahl@autorekrytering.se
9822687