Biltestare | Lernia | Laholm
Lernia Bemanning AB / Bankjobb / Laholm Visa alla bankjobb i Laholm
2025-10-09
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du en person som älskar bilar, teknik och har ett öga för detaljer? Trivs du med att köra olika typer av fordon och analysera deras prestanda, komfort och säkerhet? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som biltestare hos oss får du en varierad och spännande roll där du testar och utvärderar nya och begagnade fordon. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa kvalitet, säkerhet och prestanda enligt våra högt ställda krav.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Genomföra praktiska tester av fordon på bana och väg
• Utvärdera köregenskaper, motorprestanda, bromsar, fjädring m.m.
• Dokumentera och rapportera testresultat
• Samarbeta med tekniker, ingenjörer eller journalister beroende på uppdragets inriktning
• Bidra till utveckling av testmetoder och rutiner
Om dig
Vi söker dig som har ett stort bilintresse och god fordonskunskap, krav B-körkort.
Arbetet kräver att du har teknisk förståelse - gärna genom en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. välkommen att söka, förutsatt att du har ett tydligt intresse för och viss kunskap om fordon.
Som person bör du ha god kommunikationsförmåga, vara noggrann i din dokumentation, och det är meriterande om du har erfarenhet av testverksamhet, verkstadsarbete eller biljournalistik.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Kim Andersson e-post: kim.andersson@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9548187