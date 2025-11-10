Biltestare
2025-11-10
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Vi söker nu till vår biltestanläggning en driven person med ett intresse för bilar.
Vi söker nu till vår biltestanläggning en driven person med ett intresse för bilar.
Vi vill att du som söker är en flexibel och arbetsvillig person som sätter kvalité
och effektivitet i fokus. Du har förmåga att arbeta i ett snabbt växande bolag där
förändring och utveckling blir en naturlig del av jobbet. Vi erbjuder ett arbete med
trevliga förhållanden i en inspirerande miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Testa/Inspektera begagnade bilar
• Utföra provkörningar
• Kontakt med kollegor och externa partners/beställare
• Hålla testlokalen i ordning
Vad vi söker:
• B-Körkort
• Talar och skriver svenska obehindrat
• God arbetsmoral
• Bilintresse
Meriterande:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet av liknande tjänst
• Dator/Teknikkunskap Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt överenskommelse Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: thomas@karebybil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biltest Kungälv AB
(org.nr 559265-1797)
Prästvägen 105 (visa karta
)
442 93 KAREBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Ivarsson thomas@karebybil.se 0708144778 Jobbnummer
9597739