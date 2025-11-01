Bilrekonditionerare sökes till Kungälv

DetailandShine AB / Servicepersonaljobb / Göteborg
2025-11-01


Vi på DetailandShine AB växer och söker nu bilrekonditionerare

Publiceringsdatum
2025-11-01

Om företaget
Vi på DetailandShine AB samarbetar med en större aktör på bilmarknaden. Det innefattar både personbilar och arbetsfordon med varierande uppgifter - exempelvis avtexning, klädseltvätt, hjulskifte, invändig rekond och utvändig rengöring.
Vi söker dig som:
Har manuellt körkort (prövotid avslutad) och tillgång till egen bil
Kan kommunicera tydligt på svenska
Är ansvarstagande, självgående och trivs både ensam och i team
Klarar av fysiskt arbete och kan vara flexibel med olika typer av uppgifter

Start: Omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@detailandshine.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DetailandShine AB (org.nr 559539-8396)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9584349

