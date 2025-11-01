Bilrekonditionerare sökes till Kungälv
Vi på DetailandShine AB växer och söker nu bilrekonditionerare
Vi på DetailandShine AB samarbetar med en större aktör på bilmarknaden. Det innefattar både personbilar och arbetsfordon med varierande uppgifter - exempelvis avtexning, klädseltvätt, hjulskifte, invändig rekond och utvändig rengöring.
Vi söker dig som:
Har manuellt körkort (prövotid avslutad) och tillgång till egen bil
Kan kommunicera tydligt på svenska
Är ansvarstagande, självgående och trivs både ensam och i team
Klarar av fysiskt arbete och kan vara flexibel med olika typer av uppgifter
Start: Omgående
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@detailandshine.se
Detta är ett heltidsjobb.
