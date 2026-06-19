Reklam säljare till www.reapriser.nu

Sjöberg, Dennis / Marknadsföringsjobb / Gävle
2026-06-19


Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker eller i hela Sverige

Ditt arbete går ut på att ringa storbolagen och sälja reklam på vår marknadsplats. Så erfarenhet från tidigare reklam försäljning är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: Hej@reapriser.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reklam säljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis
Södra Kungsgatan 7 (visa karta)
802 51  GÄVLE

Arbetsplats
Reapriser earthquake tech

Jobbnummer
9971498

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