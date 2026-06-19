Reklam säljare till www.reapriser.nu
Sjöberg, Dennis / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
2026-06-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Ditt arbete går ut på att ringa storbolagen och sälja reklam på vår marknadsplats. Så erfarenhet från tidigare reklam försäljning är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: Hej@reapriser.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reklam säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
Södra Kungsgatan 7 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Arbetsplats
Reapriser earthquake tech Jobbnummer
9971498