Diskare/Köksbiträdetillträde snarast
Abisko Mountain Lodge AB / Restaurangbiträdesjobb / Kiruna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kiruna
2026-06-19
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Pågrund av ett sent avhopp av söker vi på Mountain Lodge dig som vill att ansluta sig till vårt härliga team!
Vi söker dig som är initiativtagande, positiv och utåtriktad.
Tidigare erfarenhet inom restaurang eller café är meriterande.
Som diskare hos oss så ser du till att disken är skinande ren du hjälper kockarna med enklare prepp och kanske hjälper du också servisen att serva matsalen?
Arbetet är förlagt till eftermiddagar och kvällar så det finns gott om tid för aktiviteter ute på fjället.
Abisko Mountain Lodge är Guldkantshotellet i Abisko. Vi har stor andel gäster som återkommer regelbundet till oss på grund av vår härliga atmosfär och fantastiska mat. Vi får mycket beröm inte bara för maten utan också för vår frukostbuffé. Vi har också en restaurang, Brasserie Fjällköket som anses vara det bästa köket i Kirunafjällen. Du kommer vara en del av det teamet.
Vår Lodge är en samlingsplats för gäster från hela världen. Alltifrån erfarna fjällrävar till första-gången-fjällfarare. Vi som arbetar är ett gäng som verkligen gillar att vara utomhus på vår fritid och det tycker vi är en viktig egenskap även hos dig som kommande medarbetare. Lodgen har erkänt bra mat och vi ställer höga krav på vår köks- och frukostpersonal. Du ska ha ett stort intresse för serviceyrket och ha viljan att göra gästerna mer nöjda än det de förväntar sig.
Vill du vara med i vårt team och ta oss till nästa nivå?
Goda chanser till förlängd anställning för kommande säsong.
Start; snarast eller 1 juli - 30/9
• Personalboende finns
Vi vill anställa dig som har ett genuint intresse av branschen, med hög social kompetens och service mindness men som också vill ha en fritid med många möjligheter för utomhusaktiviteter i skön miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: paula@abiskomountainlodge.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd / Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abisko Mountain Lodge AB
(org.nr 556691-1664), http://www.abiskomountainlodge.se
981 45 ABISKO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kristoffer Borg kristoffer@abiskomountainlodge.se Jobbnummer
9971502