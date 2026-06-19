Kundansvarig Affärsrådgivare
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2026-06-19
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Vill du utvecklas inom affärer, kundrelationer och försäljning?
Diversa Solutions AB söker nu drivna och ambitiösa Kundansvariga Affärsrådgivare till vårt kontor i Göteborg.
Vi erbjuder en utvecklande roll där du får möjlighet att arbeta i en professionell miljö tillsammans med engagerade kollegor, erfarna coacher och ledare som aktivt arbetar för att hjälpa dig att nå din fulla potential.
Som Kundansvarig Affärsrådgivare fungerar du som en personlig kontaktperson och rådgivare för våra kunder. Rollen kombinerar kundkontakt, relationsbyggande och affärsutveckling med stort eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-19Om tjänsten
I rollen kommer du bland annat att:
• Kontakta potentiella kunder och identifiera deras behov
• Hantera inkommande kundförfrågningar
• Bygga långsiktiga kundrelationer
• Boka möten och följa upp kunddialoger
• Arbeta strukturerat mot individuella och gemensamma mål
• Dokumentera och administrera kundärenden
Arbetet sker från vårt kontor i Göteborg där du arbetar nära kollegor, coacher och platsansvariga i en miljö präglad av samarbete, utveckling och högt engagemang.
Vi söker dig som
• Är serviceinriktad och professionell
• Har god kommunikationsförmåga
• Trivs med att arbeta med människor
• Är ansvarstagande och målinriktad
• Har en naturlig förmåga att skapa förtroende
• Är lösningsorienterad och positiv
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inget krav. Vi värdesätter personliga egenskaper, drivkraft och viljan att utvecklas högre än tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder
• Arbete från vårt kontor i Göteborg
• Daglig coaching och kontinuerlig utbildning
• Stöd från erfarna ledare och kollegor
• Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter
• En professionell och inkluderande arbetsmiljö
• Prestationsbaserad provision
• Garantilön enligt överenskommelse
• Möjlighet att utvecklas inom affärsutveckling, kundansvar och ledarskap
Hos Diversa Solutions AB blir du en del av ett bolag med höga ambitioner och stark framtidstro där rätt person ges möjligheten att växa tillsammans med verksamheten.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka därför in din ansökan samt CV så snart som möjligt.
Ansökan skickas till:career@diversa-solutions.com
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna nästa stjärna till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: career@diversa-solutions.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diversa Solutions AB
(org.nr 559206-1377)
Importgatan 2 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Jobbnummer
9971506