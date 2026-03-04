Bilrekond och Däckskifte
2026-03-04
Vi på Järpen's bilvård driver 2 verksamheter inom bilrekond samt bilverkstad i centrala Järpen. Vi har funnits i 15år och söker nu dig som är seriös och önskar ett fast jobb året runt i utbyte mot riktigt bra lön.
Vi söker 2 personer som vill arbeta med bilrekond och däckbyte samt hjälpa till
med andra sysslor i verksamheten. Vi börjar med provanställning som leder till fast anställning om man är serös och leverar riktigt bra resultat till våra kunder.
Sök endast om du redan bor i Åre kommun. Skicka cv till info@arestad.net
.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Info@arestad.net
Arbetsgivare Ghusson Åre AB
