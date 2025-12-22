Bilplåtslagare till Werksta - Norrköping!
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Norrköping Visa alla tunnplåtslagarjobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Är du en erfaren bilplåtslagare i skadebranschen redo för nya utmaningar? Hör av dig! Till vår kund Werksta söker vi nu en erfaren Bilplåtslagare som med sin sköna humor och härliga energi vill ansluta sig till Werksta-teamet i Norrköping! Ansök nu och bli en del av Werkstas oslagbara gäng! Om tjänsten Werksta Norrköping är en plåt- och lackverkstad, en allbilsverkstad med auktorisering för Tesla. I denna spännande roll kommer du att tillhöra ett dedikerat team bestående av 11 plåtslagare, 8 lackerare, 2 med ansvar för reservdelar, samt 2 skadeberäknare och en kundmottagare.
I rollen som bilskadereparatör/plåtslagare kommer du att utföra reparationer på krockskadade bilar. I arbetet ingår byte av karossdetaljer, utförande av svets- och limarbeten i plåt, plast och glas samt demontering och montering av delar och utrustning.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med många olika bilmärken och hantera såväl små reparationer som stora strukturskador.
Exempel på arbetsuppgifter;
• Byta och rikta karossdetaljer
• Svetsa, limma och nita
• Demontering och montering
• Samverka med planering, skadeberäknare och arbetsledare för att skapa goda resultat
Din profil
Vi söker dig som är erfaren bilplåtslagare. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad och noggrann. Det är viktigt för oss att du blir en i gänget, att du har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har datavana samt förstår hur tidsstämpling fungerar. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort. Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Werksta
Werksta Norrköping Butängen är en del av Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten i juni 2015 har Werksta vuxit snabbt i Sverige och räknar idag till totalt 29 verkstäder med ca 600 anställda. Med starka positioner i de större städerna repareras årligen över 40 000 bilar. Vi vill med hög tillgänglighet och god service leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. I Werksta ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverkstadskedja med ca 60 verkstäder samt 13 verkstäder i Norge. Werkstas huvudägare är investeringsfonden Procuritas. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9659748