Bilmekaniker till Järpen (Åre kommun)!
Ghusson Åre AB / Maskinreparatörsjobb / Åre Visa alla maskinreparatörsjobb i Åre
2025-09-15
Vi på Järpen 's bilvård - Rekond & Verkstad söker efter en bilmekaniker som vill vara med och bygga en riktigt bra bilverkstad! Vi emotser ansökningar från dig som vill leva och bo i Sveriges bästa kommun! Nämligen Åre kommun! Gillar du friluftsliv och skidåkning så har du kommit helt rätt!
Denna tjänst passar dig som har stora kunskaper inom bilmekanik och är inte rädd för att hugga i med kraft för att se till att våra kunder blir nöjda. Du får gärna ha stora idér som vi kan implementera tillsammans!
Hör av dig så bokar vi in en videosamtal eller personlig träff om du bor i vår närområde!
Obs: Vi söker dig som kan börja arbeta med oss snarast!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Mejla eller ring alla dagar!
E-post: info@arestad.net Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ghusson Åre AB
