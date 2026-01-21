Bilmekaniker/Tekniker
Haraldssons Bil & Maskin AB / Maskinreparatörsjobb / Osby Visa alla maskinreparatörsjobb i Osby
2026-01-21
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haraldssons Bil & Maskin AB i Osby
Din vardag kommer att bestå av: felsökning, service och reparationer på moderna samt äldre bilar på en trevlig arbetsplats med trevliga kollegor, Vi är ett litet gäng med högt i tak där alla hjälper alla
Egenskaper vi värdesätter/kräver hos dig är att du:
kan utföra jobbet självständigt
är målinriktad
är samarbetsvillig
är serviceorienterad
är flexibel
är noggrann
är ansvarstagandePubliceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Utbildning(Någon sorts av fordonsutbildning)
Erfarenhet av verkstadsjobb
Kunskaper
Språk: Svenska, Engelska
Ac kunskap meriterande
Jobbtyp: Heltid
Schema:
Måndag till fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: Haraldssonsbil@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haraldssons Bil & Maskin AB
(org.nr 559350-4300)
Klövervägen 26 (visa karta
)
283 50 OSBY Jobbnummer
9697805