Bilmekaniker/Tekniker

Haraldssons Bil & Maskin AB / Maskinreparatörsjobb / Osby
2026-01-21


Din vardag kommer att bestå av: felsökning, service och reparationer på moderna samt äldre bilar på en trevlig arbetsplats med trevliga kollegor, Vi är ett litet gäng med högt i tak där alla hjälper alla
Egenskaper vi värdesätter/kräver hos dig är att du:
kan utföra jobbet självständigt
är målinriktad
är samarbetsvillig
är serviceorienterad
är flexibel
är noggrann
är ansvarstagande

Publiceringsdatum
2026-01-21

Kvalifikationer
Utbildning(Någon sorts av fordonsutbildning)
Erfarenhet av verkstadsjobb
Kunskaper
Språk: Svenska, Engelska
Ac kunskap meriterande
Jobbtyp: Heltid
Schema:
Måndag till fredag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: Haraldssonsbil@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haraldssons Bil & Maskin AB (org.nr 559350-4300)
Klövervägen 26 (visa karta)
283 50  OSBY

Jobbnummer
9697805

