Bilmekaniker Fjugesta
2025-10-06
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
Visa alla jobb hos Fjugesta Gummiverkstad AB i Lekeberg
Vi söker nu en driven och nyfiken mekaniker till vår verkstad. Som en viktig del av vårt team kommer du arbeta som bilmekaniker men att även boka in kunder samt beställa bildelar. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilmekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Du kommer att jobba nära kunden och behöver därför ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer. Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena. I kundmottagnings delen ingår även försäljning av Pv däck & fälg och även annan utrustning till personbilar.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
• Dokumenterad relevant utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker
• God administrativ förmåga och datorvana
• Goda kommunikativa egenskaper
• Ett gott kundbemötande
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse och har känsla för service. Minst B körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@fjugestagummiverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fjugesta Gummiverkstad AB
(org.nr 556704-7815)
Fjugesta Byväg 2 (visa karta
)
716 30 FJUGESTA Körkort
