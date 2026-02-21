Bilmekaniker
2026-02-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker omgående en Bilmekaniker till vår bilverkstad.
Vi söker omgående en Bilmekaniker till vår bilverkstad.
Du kommer att jobba med service, felsök och reparationer på personbilar av alla märken. Du kommer att ha tät kundkontakt och följa upp kunden från tidbokning, reservdels beställning till fakturering.
Du bör ha god datorvana samt administrativ förmåga
Du behärskar svenska i både tal och skrift samt innehar B-körkort
Du som söker är utbildad bilmekaniker och bör ha några års efarenhet av att jobba som mekaniker så att du känner dej bekväm med att utföra arbetet självständigt.
Du är flexibel, strukturerad och effektiv i ditt arbete. Du kan arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som hjälper till att höja teamkänslan.
Anställningen är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: hakan.lupke@live.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liljekvists Bilverkstad AB
Linnégatan 85 (visa karta
216 15 LIMHAMN Körkort
