Bilmekaniker

Hn Motor AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2025-10-05


Publiceringsdatum
2025-10-05

Dina arbetsuppgifter
Service, reparation och felsökning av fordon

Diagnosarbete med moderna verktyg och system

Montering och byte av komponenter (bromsar, däck, motor, växellåda m.m.)

Säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet

Bidra till en trevlig och ordningsam arbetsmiljö

Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Har erfarenhet av arbete som bilmekaniker

Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad

Har B-körkort (krav)

(Meriterande) Har kunskap i felsökning/diagnos eller erfarenhet av specifika märken

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag

Goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning

Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
service@hnmotor.se
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "mekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hn Motor AB (org.nr 559385-4093)
Vaksala Eke 75 (visa karta)
754 73  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9540874

