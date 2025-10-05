Bilmekaniker
Hn Motor AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2025-10-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hn Motor AB i Uppsala Publiceringsdatum2025-10-05Dina arbetsuppgifter
Service, reparation och felsökning av fordon
Diagnosarbete med moderna verktyg och system
Montering och byte av komponenter (bromsar, däck, motor, växellåda m.m.)
Säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet
Bidra till en trevlig och ordningsam arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av arbete som bilmekaniker
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Har B-körkort (krav)
(Meriterande) Har kunskap i felsökning/diagnos eller erfarenhet av specifika märken
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
service@hnmotor.se
E-post: service@hnmotor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hn Motor AB
(org.nr 559385-4093)
Vaksala Eke 75 (visa karta
)
754 73 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540874