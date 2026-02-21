Bilmekaniker - Autoexperten i Jordbro
Vi söker nu en noggrann och engagerad bilmekaniker till vår modern och välutrustade verkstad.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av personbilar, lättlastbilar.
Felsökning och reparationer
Byte av bromsar, koppling, kamrem m.m.
Diagnostik med moderna felsökningsverktyg
Vi söker dig som:
Har minst 5års erfarenhet som bilmekaniker eller
Har god kunskap inom fordonsteknik och felsökning
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorenterad
Vi erbjuder:
Stabil och trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö
Fina och fräscha lokaler
Möjlighet till utveckling
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@bilsektion.se Arbetsgivarens referens
