Bilmekaniker - Autoexperten i Jordbro

Sifax Bilsektion AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge
2026-02-21


Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sifax Bilsektion AB i Haninge

Vi söker nu en noggrann och engagerad bilmekaniker till vår modern och välutrustade verkstad.

Publiceringsdatum
2026-02-21

Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av personbilar, lättlastbilar.
Felsökning och reparationer
Byte av bromsar, koppling, kamrem m.m.
Diagnostik med moderna felsökningsverktyg

Vi söker dig som:
Har minst 5års erfarenhet som bilmekaniker eller
Har god kunskap inom fordonsteknik och felsökning
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorenterad

Vi erbjuder:
Stabil och trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö
Fina och fräscha lokaler
Möjlighet till utveckling

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@bilsektion.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sifax Bilsektion AB (org.nr 559266-2588)
Dåntorpsvägen 33 H Lokal 25 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Kontakt
Peer Kals
slf_339@hotmail.com

Jobbnummer
9756141

Prenumerera på jobb från Sifax Bilsektion AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sifax Bilsektion AB: