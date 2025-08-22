Billing & Payment Specialist
2025-08-22
Vi söker en Billing & Payment Specialist till ett företag i Stockholm. Start är i september, 6 månaders tidsbegränsat kontrakt till att börja med. Vem söker vi?
Vi söker nu en erfaren Billing & Payment Specialist för att stärka kundföretagets ekonomi- och betalningsteam under en tidsbegränsad anställning. Du kommer att vara en del av Billing & Payment-teamet och ansvara för att säkerställa smidiga dagliga processer samt leverera högkvalitativ service till företagets kunder, partners och kollegor.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Hantera dagliga processer inom kundreskontra och leverantörsreskontra
Arbeta med fakturering, inkommande betalningar och avstämningar
Stötta vid incidenthantering och ärendeutredningar
Arbeta i system såsom NetSuite (mycket meriterande), PointBreak, Agresso och Pagero Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av Billing & Payment och/eller ekonomi- och betalningsprocesser
God kunskap inom kundreskontra och/eller leverantörsreskontra
Praktisk erfarenhet av NetSuite är ett stort plus
Förmåga att snabbt anpassa sig, arbeta självständigt och lösa problem
Noggrann, strukturerad och serviceinriktad lagspelare
Denna roll kräver flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm. Start är i september, 6 månaders tidsbegränsat kontrakt till att börja med. För den här tjänsten krävs det att du är på plats i Stockholm 75%.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande. Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213) Arbetsplats
Incluso Kontakt
Emma Hörnsten emma@incluso.se +46 72 453 55 14 Jobbnummer
9472117