Billackerare till Werksta Sollefteå
Werksta Sweden AB / Lackerarjobb / Sollefteå Visa alla lackerarjobb i Sollefteå
2026-03-31
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werksta Sweden AB i Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du en skicklig bilplåtslagare som vill arbeta i en modern och välutrustad verkstad i Sollefteå?
Du kommer att arbeta med:
Som bilplåtslagare på Werksta Sollefteå blir du del av ett engagerat team där kvalitet, noggrannhet och ett effektivt arbetsflöde är centralt. Du utför karossreparationer och plåtslageriarbeten på personbilar enligt tillverkarens och försäkringsbolagens riktlinjer. I tjänsten kan det förekomma mekaniska arbetsuppgifter såsom demontering, montering och enklare mekaniska justeringar. Du samarbetar nära skadeberäknare, lackerare och övrig verkstadspersonal för att säkerställa snabba och korrekta reparationer samt hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Reparera och byta karossdelar samt utföra riktning av plåt och ram.
Utföra svetsning, limning och nitning enligt gällande krav och säkerhetsföreskrifter.
Montera och demontera fordonsdelar i samband med reparationer; enklare mekaniskt arbete kan förekomma.
Använda moderna mät- och reparationsverktyg samt dokumentera utfört arbete i verkstadssystem.
Samarbeta med skadeberäknare, lackerare och övriga kollegor för ett effektivt flöde och hög kvalitet.
Säkerställa att reparationerna håller verkstadens höga standard för kvalitet och säkerhet.
Bidra till en ordningsam, säker och serviceinriktad arbetsmiljö i verkstaden.Profil
Vi söker dig med fordonsutbildning eller flera års erfarenhet av karosseri- och plåtslageriarbete. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och tekniskt intresserad. Erfarenhet från skadebranschen eller arbete med premiumfordon är meriterande. Eftersom rollen kan innefatta mekaniska arbetsuppgifter är det meriterande med erfarenhet av montering/demontering och grundläggande mekanik.
Dokumenterad erfarenhet från karosseri- och plåtslageriarbete eller motsvarande praktisk erfarenhet, meriterande om du gått fordonsutbildning.
B-körkort krävs.
Erfarenhet av svetsning och bruk av mätutrustning är meriterande.
Strukturerad, ansvarstagande och en god lagspelare.
Lösningsorienterad, flexibel och nyfiken på ny teknik och arbetsmetoder.
Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, din yrkesstolthet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja.
Löpande intern utbildning och tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Stöttande kollegor, öppet arbetsklimat och positiv arbetsmiljö.
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal.
En stabil och långsiktig arbetsgivare som satsar på inkludering och din utveckling.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten har Werksta vuxit snabbt och finns idag på flera orter i Sverige. Vi reparerar årligen tiotusentals bilar och strävar med hög tillgänglighet och god service efter att leverera branschens bästa kundupplevelse. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regionchef Håkan Andersson 072-225 59 77 för mer information. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7491582-1922860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Industrivägen 7 (visa karta
)
881 35 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Werksta Sweden Jobbnummer
9830305