Billackerare sökes till Södra Stockholm!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Stockholm Visa alla lackerarjobb i Stockholm
2026-02-23
Företagsbeskrivning
Vill du arbeta med billackering i Södra Stockholm och ge kunder bästa möjliga service? Ett etablerat företag inom plåt & lack och söker nu en engagerad medarbetare för billackerare i Södra Stockholm. Hos oss blir du del av ett kundnära team där kvalitet, trygghet och effektivitet står i fokus.
Vad vi erbjuder
Heltidsanställning med fast lön och möjlighet till kompetensutveckling
En varierande roll i ett erfaret och stöttande team
Gedigen introduktion samt utbildning i våra system och processer
Personalförmåner och friskvårdsbidrag
Din nya roll
Som billackerare ansvarar du för lack- och ytbehandling av fordon. Du samarbetar nära verkstadsteamet, försäljning och administrativa kollegor för att säkerställa hög kvalitet i varje steg.
Utföra förberedande ytarbeten, slipning, spackling och lackering av karossdetaljer
Säkerställa korrekta färgval och blandningar samt följa färgkort och tekniska anvisningar
Utföra maskin- och handpolering samt finisharbete inför leverans
Kontrollera och dokumentera kvalitet och avvikelsehantering
Arbeta efter säkerhets- och miljökrav, inklusive hantering av kemikalier och avfall
Samordna med verkstad och logistiken för att möta leveranstider
Bidra till förbättringar i processer och arbetssätt inom avdelningen
Yrkeserfarenhet av lackeringsarbete eller motsvarande praktisk erfarenhet
Kännedom om färgsystem och blandningstekniker; utbildning inom lackteknik är meriterande
God teknisk förståelse och noggrannhet i utförandet
Erfarenhet av att arbeta enligt säkerhets- och miljöföreskrifter
God kommunikativ förmåga i svenska; engelska är meriterande
B-körkort är ett krav
Serviceinriktad och professionell i kund- och kollegemöten
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Problemlösande och initiativrik med vilja att bidra till teamets utveckling
Flexibel och van vid att prioritera i en varierande arbetsmiljö
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten.
