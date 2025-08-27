billackerare/preppare
Stoffes Lack AB / Lackerarjobb / Järfälla
2025-08-27
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stoffes Lack AB i Järfälla
, Stockholm
, Falun
eller i hela Sverige
stoffes lack AB söker erfarna lackerare med en känsla för detaljer och perfektion.
Våra kunder kräver en mycket hög kvalitet.
Du måste vara stresstålig då du ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet på ditt arbete.
Körkort krävs och att man talar och förstår svenska i tal och skrift
Vad erbjuder vi?
På stoffes lack ab erbjuder vi goda utbildningsmöjligheter för dig som vill utvecklas inom detta yrke. Utöver det erbjuder vi ett spännande arbete med en god arbetsmiljö och ett fantastiskt team!
Heltidstjänst, provanställning tillämpas.
Fast lön.
Kontaktuppgifter
stoffe
Platschef/Servicechef
0762268144
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
0762268144
E-post: stoffesautolack@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stoffes Lack AB
(org.nr 559106-2681)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479518