billackerare/bilförberedare
BG lack AB / Tunnplåtslagarjobb / Upplands-Bro Visa alla tunnplåtslagarjobb i Upplands-Bro
2026-07-17
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BG lack AB i Upplands-Bro
Vi söker en erfaren billackerare / bilförberedare
Vill du bli en del av ett professionellt och växande team? Vi söker en erfaren billackerare/förberedare som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av bilförberedelse och lackering.
• Arbetar självständigt och med hög precision.
• Är ansvarstagande, pålitlig och har god samarbetsförmåga.
• Strävar efter hög kvalitet i varje utfört arbete.
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön.
• Trevlig arbetsmiljö och ett engagerat team.
• Långsiktig anställning med goda utvecklingsmöjligheter.
Är du rätt person? Skicka din ansökan eller kontakta oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: bcssweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BG lack AB
(org.nr 559156-1369) Jobbnummer
10005821