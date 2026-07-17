billackerare/bilförberedare

BG lack AB / Tunnplåtslagarjobb / Upplands-Bro
2026-07-17


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Vi söker en erfaren billackerare / bilförberedare

Vill du bli en del av ett professionellt och växande team? Vi söker en erfaren billackerare/förberedare som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet.

Vi söker dig som:

• Har dokumenterad erfarenhet av bilförberedelse och lackering.
• Arbetar självständigt och med hög precision.
• Är ansvarstagande, pålitlig och har god samarbetsförmåga.
• Strävar efter hög kvalitet i varje utfört arbete.

Vi erbjuder:

• Konkurrenskraftig lön.
• Trevlig arbetsmiljö och ett engagerat team.
• Långsiktig anställning med goda utvecklingsmöjligheter.

Är du rätt person? Skicka din ansökan eller kontakta oss redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: bcssweden@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BG lack AB (org.nr 559156-1369)

Jobbnummer
10005821

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