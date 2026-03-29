Bilförsäljare till Bilbörsen i Nyköping
Vill du arbeta med försäljning i ett familjärt bolag där människan står i centrum? Bilbörsen i Nyköping söker nu en engagerad och driven bilförsäljare som vill vara med på en spännande resa mot framtidens mobilitet!
Om företaget: Bilbörsen är ett familjeägt bolag med rötter i Linköping och en stark närvaro i regionen. I Nyköping består teamet av cirka 14-16 medarbetare, där samarbete mellan säljare, mekaniker och kundmottagning är en självklar del av vardagen. Här råder en varm, inkluderande och prestigelös kultur där kollegor bryr sig om varandra och har nära till skratt.
Bilbörsen ligger i framkant och satsar fullt ut på framtidens mobilitet - med ett starkt fokus på elbilar och flera spännande lanseringar på gång. Samtidigt är det viktigaste alltid människorna - både kunderna och medarbetarna. Läs mer om Bilbörsen
Om tjänsten: Som bilförsäljare hos Bilbörsen är du mer än bara säljare - du är en rådgivare och en viktig del av kundens resa. Du möter kunder i olika livssituationer och hjälper dem att hitta rätt bil utifrån deras behov. Rollen är varierad, tempofylld och ger dig stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och dina resultat.
Du blir en del av ett tight team där man stöttar varandra, delar framgångar och har kul tillsammans på jobbet.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Försäljning av personbilar med fokus på kundens behov
Bygga långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer
Hantera inkommande kundförfrågningar och följa upp leads
Genomföra provkörningar och affärsavslut
Samarbeta med kollegor inom hela anläggningenPubliceringsdatum2026-03-29Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning eller kundservice
Erfarenhet från bilbranschen eller intresse för elbilar
Vana av provisionsbaserad försäljning
Vi söker dig som:
Är glad, positiv och trivs i mötet med människor
Har en stark servicekänsla och sätter kunden i fokus
Är driven och motiveras av att nå resultat
Vill vara en del av ett familjärt team där man ställer upp för varandra
Har ett öppet sinne - hos oss är personen viktigare än förutfattade meningar
Övrigt: Anställningsform: Tillsvidareanställning (heltid) Arbetstider: 09:00-18:00, inklusive helg Lön: Fast lön + provision Bakgrundskontroll: Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll på slutkandidat. För denna tjänst är det viktigt med ett gott omdöme och förtroende i kundrelationer. Placering: Bilbörsen, Oldenburgs Allé 8, 611 38 Nyköping Se på Google Maps och beräkna restid
Vad vi erbjuder: Hos Bilbörsen blir du en del av ett företag där man verkligen bryr sig om sina medarbetare. Här finns en stark gemenskap, korta beslutsvägar och en kultur där alla får vara med och påverka. Vi tror på att utvecklas tillsammans och letar alltid efter drivna personer som vill göra skillnad.
Du får möjlighet att växa i din roll, arbeta i en framtidsbransch och vara en del av ett bolag som ständigt utvecklas - både som arbetsplats och som aktör på marknaden.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7442550-1919076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping
