Bilförsäljare / Inköpare till Umeå
Fordonsinvest Group i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå
2025-11-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
ETT NORRLAND SOM VÄXER TILLSAMMANS
Som den Norrländska fordonsvännen brinner vi för att utveckla både vårt företag och våra medarbetare. Vi tror på att investera i människor och ge dem möjlighet att växa.
I takt med att vi växer söker vi nu starka medarbetare som är villiga att bidra till vår framgång. Vi värdesätter initiativ och engagemang och är övertygade om att de bästa resultaten uppnås genom samarbete och delad kunskap. Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande Bilförsäljare / Inköpare till vår anläggning i Umeå.
Vill du vara med och utvecklas i vårt team och säkerställa att vi fortsätter att leverera högsta kvalitet i vår verksamhet? Då är detta en möjlighet för dig!
Om rollen
Vi söker en driven och affärsinriktad Bilsäljare / Inköpare som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.
Du kommer att ha en varierad roll där du både ansvarar för inköp av begagnade bilar och försäljning till våra kunder.
Du trivs med att bygga relationer, göra bra affärer och har ett genuint bilintresse.

Dina arbetsuppgifter
Inköp av begagnade bilar från privatpersoner, företag och samarbetspartners
Försäljning av bilar till nya och befintliga kunder
Värdering, prissättning och annonsering av bilar
Ansvar för hela säljprocessen - från första kontakt till leverans
Upprätthålla goda kundrelationer och bidra till företagets goda rykteKvalifikationer
Erfarenhet av bilförsäljning och/eller inköp av fordon är meriterande
God kännedom om bilmarknaden och fordonsekonomi
B-körkort
Svenska i tal och skrift (andra språk är ett plus)
Social, resultatinriktad och självgående
Vi erbjuder
Fast lön + provisionssystem
Möjlighet att påverka och utveckla rollen
Trevliga kollegor och en arbetsplats med mycket fart, glädje och engagemang
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter / referenser.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Plats: Umeå
Start: Enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig!
Vår vision: På Fordonsinvest strävar vi efter att vara mer än bara en leverantör av fordonstjänster. Vår vision är att skapa starka, hållbara relationer med våra kunder. Genom att förstå deras unika behov och utmaningar kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som gynnar båda parter. Vi tror på att bygga en stabil grund för framtiden genom vårat engagemang och vårt kunnande.
Instruktion: Fordonsinvest är ett dynamiskt och expanderande företag med huvudsäte i Lycksele.
Vi strävar efter att vara mer än bara en leverantör av fordonstjänster. Oavsett om det handlar om reparation, underhåll eller försäljning.

Vi är din pålitliga fordonsvän i Norrland.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som inkluderar försäljning av nya och begagnade fordon, reparation och underhåll, samt rådgivning för att hjälpa kunder att göra rätt val. Oavsett om du är en privatperson eller ett företag så finns vi här för att stödja dig. Vår personal är passionerad och kunnig, redo att ge den service som våra kunder förtjänar.
Långsiktighet: Att arbeta långsiktigt är kärnan i vår filosofi. Vi investerar i relationerna med våra kunder och samarbetspartners, och vi strävar alltid efter att förbättra våra tjänster och koncept. Med en djup förståelse för den lokala marknaden och dess mångfacetterade behov, ser vi till att alltid vara steget före.
Avslutningsvis:
Vill du bli en del av vårt team och vara med på vår spännande resa? Tillsammans kan vi fortsätta att leverera exceptionell service och skapa framtidens fordonslösningar för våra kunder i Norrland. Kontakta oss gärna för mer information om lediga tjänster och hur du kan bidra till Fordonsinvests framgång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: jennifer@fordonsinvest.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Sälj/Inköp Umeå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsinvest Group i Sverige AB
(org.nr 559373-3610)
Maskingatan 1
)
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anläggningschef
Jennifer Wänstedt jennifer@fordonsinvest.se 0706610132 Jobbnummer
9597231