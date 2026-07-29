Bilförsäljare
Bilia AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-07-29
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Älskar du att göra affärer? Motiveras du av att skapa goda kundrelationer? Då är det kanske dig vi söker som bilförsäljare till Bilia BMW i Nacka, Stockholm.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att vara säljare hos oss innebära ett självständigt arbete enligt vår försäljningsprocess, från första kontakt med kund till avslutad affär. Proaktivt arbete är en naturlig del i ditt dagliga arbete. Kunder möter du i bilhallen men också ute på aktiviteter och över telefon. Det huvudsakliga målet är att, med en positiv och professionell inställning, bygga långsiktiga kundrelationer.
Vad vi önskar av dig
För denna tjänst ser vi att du har minst två års erfarenhet av bilförsäljning mot privat- och företagskunder. Du är trygg med att jobba proaktivt mot potentiella kunder, lösningsorienterad och noggrann i ditt arbete. Även eftergymnasial utbildning inom försäljning och marknadsföring är meriterande. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
B-körkort är ett krav samt flytande engelska i både tal och skrift.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Bilia BMW i Nacka, Stockholm. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
Jarlabergsvägen 2a (visa karta
)
131 51 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Kontakt
Michael Takats Michael.Takats@bilia.se Jobbnummer
10014938