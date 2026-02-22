Bilförsäljare
2026-02-22
Bli vår nästa stjärnsäljare - en spännande möjlighet inom bilbranschen!
Vill du vara en del av framtiden inom bilförsäljning?
Har du ambitionen att utvecklas inomförsäljning? Var med och påverka framtiden för en av Sveriges snabbast växande onlinebilhandlare.
Vanlig månadslön för våra bilförsäljare ligger på cirka 40.000-110.000 kr. Ersättningen består av fast lön + provision och din lön påverkas direkt av antal affärer samt försäljning av våra tillval (t.ex. garanti, extra hjul, lackskydd). Spannet varierar utifrån erfarenhet, tempo och resultat - men för rätt person finns det riktigt hög uppsida.
Bilsmidigt är inte bara en av Sveriges snabbast växande - vi är också en av landets mest lönsamma bilhandlare. Det betyder att du kliver in i ett stabilt företag med starka resultat och stora möjligheter att bygga en riktigt lönsam karriär hos oss. Vi består i dagsläget av en tight och familjär arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling. Hos oss blir du inte bara en del av teamet - du blir en del av vår resa mot att revolutionera bilköpsupplevelsen, som våra kunder ger imponerande 4,8/5 i betyg.
Är du vår nästa toppsäljare?
Vi söker dig som älskar att möta nya utmaningar, trivs med förändring och har en passion för försäljning. Är du driven, engagerad och har en passion för bilar? Då är det här en unik chans för dig att växa och utvecklas i en snabbväxande bransch.
Du jobbar med varma och inkommande kunder i en digital försäljningsprocess, och vinner genom snabb återkoppling, tydliga affärsförslag och en proffsig kundupplevelse hela vägen till hemleverans.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du: * Har tidigare försäljningserfarenhet.
• Är driven, disciplinerad och har ett starkt fokus på resultat.
• Har ett genuint intresse för bilar och en passion för försäljning.
• Är en lagspelare som trivs med att arbeta mot gemensamma mål.
• Har förmågan att snabbt och effektivt återkoppla till kunder.
• Är van vid att arbeta i högt tempo och hantera stress med lätthet.
Tidigare erfarenhet inom bilförsäljning, telefonförsäljning eller liknande är meriterande, men det viktigaste är att du har viljan att utvecklas och skapa resultat. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift samt körkort är krav.
Vad vi erbjuder:
Du kommer att erbjudas en av marknadens mest attraktiva lönemodeller, där din framgång direkt speglar sig i din lön. Tjänsten innebär också helgarbete, och du utgår från vårt kontor i Upplands Väsby.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt expansiva team! Vi ser fram emot att höra från dig.
OBS! Ansökan sker digitalt och eventuella frågor besvaras endast via e-post (jobb@bilsmidigt.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756226