Bil-distributör Hisingen - Vikariat höst/vinter
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du göra skillnad varje natt?
Som distributör ser du till att människor får sina tidningar, paket och post i tid. Du blir en viktig del av ett team som jobbar självständigt, med högt tempo och fullt fokus på att leverera.
Krav för tjänstenDu behöver: Ett giltigt arbetstillstånd. Ditt arbetstillstånd måste vara beviljat, det vill säga ej pågående hos Migrationsverket.
Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna arbeta hos oss.
Du kan läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
B-körkort (svenskt eller europeiskt, ej internationellt)
Meriterande: AM-körkort eller att du är född före 1 oktober 1994 (Moped klass 2).
Tidigare erfarenhet av att jobba som distributör.
Har möjlighet att köra alla fordon.
Arbetstid och schema Tjänsten är ett vikariat som startar under höst/vinter. Arbetet sker under natten med start runt midnatt.
Sysselsättningsgraden och startdatum bestäms i dialog.
Schemat innebär ofta 7 arbetsdagar, 3 dagar ledigt, 7 arbetsdagar, 4 dagar ledigt.
Observera att du har arbetsplikt till 07:30 om det skulle bli förseningar.
Nyfiken? Läs vidare nedan för att se hur jobbet och processen går till Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
