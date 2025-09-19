Bil-distributör Hisingen - Vikariat höst/vinter

Västsvensk Tidningsdistribution AB / Budjobb / Göteborg
2025-09-19


Vill du göra skillnad varje natt?
Som distributör ser du till att människor får sina tidningar, paket och post i tid. Du blir en viktig del av ett team som jobbar självständigt, med högt tempo och fullt fokus på att leverera.
Krav för tjänstenDu behöver: Ett giltigt arbetstillstånd. Ditt arbetstillstånd måste vara beviljat, det vill säga ej pågående hos Migrationsverket.
Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna arbeta hos oss.
Du kan läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
B-körkort (svenskt eller europeiskt, ej internationellt)
Meriterande: AM-körkort eller att du är född före 1 oktober 1994 (Moped klass 2).
Tidigare erfarenhet av att jobba som distributör.
Har möjlighet att köra alla fordon.


Arbetstid och schema Tjänsten är ett vikariat som startar under höst/vinter. Arbetet sker under natten med start runt midnatt.
Sysselsättningsgraden och startdatum bestäms i dialog.
Schemat innebär ofta 7 arbetsdagar, 3 dagar ledigt, 7 arbetsdagar, 4 dagar ledigt.
Observera att du har arbetsplikt till 07:30 om det skulle bli förseningar.


Nyfiken? Läs vidare nedan för att se hur jobbet och processen går till

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Västsvensk Tidningsdistribution AB (org.nr 559238-4761), http://www.vtd.se

Arbetsplats
VTD

Jobbnummer
9518062

