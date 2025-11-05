Bil Mekaniker

LA Bilcenter Norrköping AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping
2025-11-05


Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos LA Bilcenter Norrköping AB i Norrköping

Bilmekaniker sökes!
Vi på LA Bilcenter söker en erfaren och engagerad bilmekaniker till vårt team i Åby.
Hos oss får du arbeta med allt från service och reparationer till felsökning på både person- och transportbilar.
Vi söker dig som:
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats med god gemenskap
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Låter det intressant? Skicka din ansökan till info@labilcenter.se senast 5 december. 2025.
För frågor, kontakta oss på 073 587 00 78

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: info@labilcenter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LA Bilcenter Norrköping AB (org.nr 559264-8082)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arnes Dzambic
info@labilcenter.se
0735870078

Jobbnummer
9590626

Prenumerera på jobb från LA Bilcenter Norrköping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos LA Bilcenter Norrköping AB: