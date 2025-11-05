Bil Mekaniker

Bilmekaniker sökes! Vi på LA Bilcenter söker en erfaren och engagerad bilmekaniker till vårt team i Åby. Hos oss får du arbeta med allt från service och reparationer till felsökning på både person- och transportbilar. Vi söker dig som: Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team Har B-körkort Vi erbjuder: En trivsam arbetsplats med god gemenskap Möjlighet till vidareutbildning och utveckling Låter det intressant? Skicka din ansökan till info@labilcenter.se senast 5 december. 2025. För frågor, kontakta oss på 073 587 00 78