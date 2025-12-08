Bid manager
Nomor AB / Marknadsföringsjobb / Sollentuna Visa alla marknadsföringsjobb i Sollentuna
2025-12-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nomor AB i Sollentuna
, Järfälla
, Stockholm
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Bid Manager har en viktig roll genom att ta hand om hela avtalsprocessen för myndigheter, kommuner, regioner och kommunala bolag. Det innebär att granska upphandlingar, ställa relevanta frågor, ta fram underlag/statistik/referenser för att säkerställa att Rentokil kan lämna in ett kvalificerat anbud till den upphandlande parten.
Bid Manager ansvarar för att tillhandahålla all relevant information till Rentokils drift för att kunna leverera enligt inlämnat anbud, både inför och under avtalsperioden.
Viss nykundsbearbetning ingår i arbetet och Bid Manager har en tät dialog med upphandlade och förmedlare/mäklare för att bidra till Rentokils resultat.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Koordinera, organisera och svara på inkommande LOU-upphandlingar. I arbetet ingår att löpande ha kontakt med upphandlande kund under upphandlingsprocessen samt ha kontakt och avstämningar med regionchef för att säkerhetsställa leveransförmåga i relation till kundkrav. Ansvara för att koordinera, kvalitetssäkra och implementera nya kunder samt relevant dokumentation som ska sparas och föras vidare till mottagande region. Stötta med statistik vid behov samt under processens gång orientera utvald grupp i upphandlingsprocessen.
Eftergymnasial utbildning inom inköp, juridik, ekonomi eller motsvarande.
Tidigare dokumenterad erfarenhet av upphandlingar, inköp eller anbudsförfarande.
Van användare av olika typer av systemstöd för att utföra arbetet. Mycket god förmåga att ta till sig nya verktyg och arbetssätt.
Mycket god svenska i tal och skrift för att kunna ta tillsig upphandlingsunderlag, skriva anbud samt kommunicera med kollegor, chefer och kunder på svenska.
Goda engelska kunskaper i tal och skrift för att kunna ta till sig interna policies,regler och kunna kommunicera med kollegor i andra länder.
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom upphandling, systemkunnighet i anbudsprogram ex. Tensign, VismaPubliceringsdatum2025-12-08Dina personliga egenskaper
Analytsik och resultatfokuserad
Uthållig och balanserad
Driven och självgående
Social och grundglad Ersättning
480000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00419796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nomor AB
(org.nr 556526-3976) Arbetsplats
Rentokil Initial Kontakt
Marknads- och försäljningschef
Claes Lanner Jobbnummer
9634386