BID manager
2025-09-15
Är du en driven och erfaren Bid Manager som vill leda strategiska anbudsförfaranden? Vi söker en person som är expert på att samordna tvärfunktionella team och ta fram vinnande anbud.
Som Bid Manager ansvarar du för att leda och förbereda anbud och kvalifikationsdokument. Du kommer att arbeta nära team inom bland annat försäljning, juridik, design, säkerhet och produktion. Målet är att säkerställa att alla anbud är korrekta, uppfyller kundernas förväntningar och tydligt lyfter fram verksamhetens styrkor som en pålitlig och innovativ partner.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Anbudshantering för sedlar och papper (70% av tiden).
Teknikerbjudanden och hantering av försäljningsorder (20% av tiden).
Kalkylering och framtagning av skuggpriser (10% av tiden).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att anbuden stämmer överens med verksamhetens kapacitet, villkor och interna standarder.
Samla in relevant prisinformation och nyckeltal för att ta fram detaljerade kostnadskalkyler.
Leda prissättningsmöten och ta fram omfattande prisblad.
Skriftligt och muntligt översätta tekniska och kommersiella specifikationer vid behov.
Sammanställa och skicka in anbud på ett professionellt och noggrant sätt.
Överlämna vinnande anbud till kontraktsansvariga för en smidig övergångKvalifikationer
Kvalifikationer
Utbildning: Akademisk examen inom företagsekonomi eller liknande område.
Erfarenhet: Mer än 5 års erfarenhet av anbudshantering eller liknande positioner.
Språk: Flytande i engelska (företagsspråk) samt spanska eller franska. Att vara flytande i alla tre är meriterande.
Färdigheter: Dokumenterad erfarenhet av att kunna koordinera informella team
