Biblioteksassistent Borgarskolan
Gävle kommun, Borgarskolan / Bibliotekariejobb / Gävle Visa alla bibliotekariejobb i Gävle
2026-02-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Borgarskolan i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Anrika Borgarskolan är med sina 830 elever en av Gävle tre kommunala gymnasieskolan. Förutom de välutrustade och moderna lokalerna så präglas skolan av engagemang och respekt mellan elever och lärare. Borgis som Borgarskolan kallas, har ett yrkesprogram - två högskoleförberedande program samt Introduktionsprogram. Skolan har även flera nationella godkända idrottsutbildningar inom fotboll, friidrott, golf och ishockey samt introduktionsprogram.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för våra elever?
Vi söker en engagerad och serviceinriktad biblioteksassistent som brinner för att stötta unga i deras kunskapssökande. Hos oss får du en viktig roll i skolans hjärta biblioteket där du bidrar till studiero, läslust och god struktur i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* ha allmänt förekommande arbetsuppgifter i ett skolbibliotek
* läromedelshanteringen och andra administrativa uppgifter som är på ett bibliotek
* att skylta och inspirera till exempelvis läsning för våra elever på skolan
* att arbetar nära bibliotekarien
Bra att veta att detta arbete ibland innebär vissa monotona rörelser, som tex bokplastning. Samt periodvis är arbetet även mycket intensivt och det förekommer tunga lyft.Kvalifikationer
Är du nu en strukturerad, samarbetsorienterad och kreativ biblioteksassistent
Vi söker dig som:
* har en fullständig gymnasieexamen
* kan uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
* har goda kunskaper om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg
* har erfarenhet av att arbeta inom bibliotek
* har ett stort intresse av att arbeta med ungdomar och läsning
* har erfarenhet av att arbeta inom gymnasium och/eller grundskola
* har avslutade kurser på universitet/högskola inom litteraturvetenskap, biblioteks och informationsvetenskap, eller andra för tjänsten relevanta ämnen
För att lyckas i rollen:
* har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
* är nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar.
* tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer med elever och kollegor.
* kan formulera dig väl på ett tydligt och konkret sätt. Du anpassar ditt språk i både tal och skrift utifrån olika situationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att ska du kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola.
Intervjuer kommer ske under v: 11
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Borgarskolan Kontakt
Rektor
Mikael Englund mikael.englund@gavle.se 026-179350 Jobbnummer
9737967