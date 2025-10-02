Bibliotekarie till Gårdstensskolan
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
På Gårdstensskolan går elever i årskurs 4-9 samt integrerad anpassad grundskola 4-9. Vår skola ligger i nyrenoverade lokaler på Angeredsvinkeln nära kollektivtrafik och naturområden. Med nya fräscha lokaler och en omfattande satsning i digitala lärmiljöer, möts våra elever av en skola som präglas av mångfald och kreativitet.
Vi arbetar utifrån Göteborg stads biblioteksplan 2024-2028 med målet att skolbiblioteket ska ha en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att genom samverkan med pedagoger bidra till att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet samt skapa ett skolbibliotek för alla. Fokus för skolbibliotekets verksamhet är elevernas ökade måluppfyllelse, välbefinnande och identitetsskapande genom att integrera skolbiblioteket i undervisningen.
Skolbibliotek har en betydande roll i skolanskompensatoriska uppdrag genom att tillgodose elevers olika behov och förutsättningar och kan bidra med att öppna fönster mot världen genom att vidga referensramar och bygga upp motståndskraft mot desinformation. Skolbiblioteket ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, samtidigt som det ska spegla intressen och olikheter i elevernas vardag.
Som bibliotekarie arbetar du med att stärka elevernas läsengagemang och läsförmåga genom läsfrämjande och språkutvecklande arbetssätt och aktiviteter, både på egen hand och i samarbete med skolans personal. Det innebär bla att delta i samverkansmöten såsom arbetslag, ämnesgrupper och storlagsmöten, samplanera med lärare för bibliotekslektioner och framtagande av undervisningsmaterial och arbeta med läsgrupper med mera utifrån verksamhetens behov.
Du tar fram former för och utvecklar arbetet med att stärka elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens. Du planerar och genomför undervisning och handleder elever både i bibliotek och klassrum. Du verkar för att skolbiblioteket är en aktiv del i skolans värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag. Som skolbibliotekarie ansvarar du för skolbiblioteksrummet och arbetar för att skolbiblioteket blir en lärmiljö som är socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig. I arbetsuppgifterna ingår medieplanering och inköp, cirkulation och bokhantering. Tillsammans med skolbibliotekarier på andra grundskolor i staden ingår du i grundskoleförvaltningens skolbibliotekarienätverk för kollegialt lärande. Du förväntas delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har hög digital kompetens med relevans för arbetsuppgifterna och ett starkt intresse för barn- och ungdomslitteratur.
För att passa i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang för barn och unga och deras lärande, bildning och kulturella upplevelser. Du har även en stark ambition att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik.
Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du tar även initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer.
Välkommen med din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
